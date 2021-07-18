Сто лет на службе флота: какими разработками знаменит приборостроительный Концерн «Гранит-Электрон»

Праздничным залпом на Петропавловской крепости отметили столетний юбилей приборостроительного Концерна «Гранит-Электрон», входящего в «Корпорацию «Тактическое ракетное вооружение». Это предприятие – один из первых в России военных научных центров по разработке радиоэлектронного вооружения для флота.

Полуденный выстрел из пушки Петропавловской крепости – это славная традиция Санкт-Петербурга. Церемония проводится в честь значимых дат и событий города. Сегодняшний залп посвящен 100-летию Концерна «Гранит-Электрон».

На надводных кораблях и подводных лодках всех классов и поколений сегодня установлена аппаратура Концерна. В том числе на тех, которые принимают участие в военно-морском параде в Санкт-Петербурге.

После торжественного залпа канонир крепости вручил генеральному директору предприятия Игорь Пономареву памятную гильзу от снаряда.

«Мы надеемся и считаем, что под руководством "Корпорации "Тактическое ракетное вооружение" мы также будем преумножать славные традиции "Гранит-Электрона"», – отметил Пономарев.

Как подчеркнул гендиректор АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение», продукция «Гранита» известна не только в России, но и по всему миру.

«Благодаря ей, у нас работает очень много морского оружия, берегового оружия. История "Гранит-Электрона" очень славная. С 18-го года "Гранит-Электрон" вошел в "Корпорацию "Тактическое ракетное вооружение" и сегодня мы вместе осуществляем те планы, которые перед нами ставит руководство страны и Министерство обороны», – пояснил он.

История предприятия началась в июле 1921 года, когда постановлением Совета Труда и Обороны было создано Особое техническое бюро (Остехбюро) под руководством выдающегося изобретателя Владимира Бекаури. В предвоенные годы бюро провело множество исследований, результатам которых стало создание радиоуправляемых торпед, торпедных катеров, малых подводных лодок, самолетов-снарядов, радиоуправляемых на большом расстоянии фугасов, а также гироскопии, помехозащищенной радиосвязи и много другого. После это позволило разработать торпедоносную авиацию, автономные катера, а также управляемые артиллерийские машины.

Боевые свойства и эффективность созданной предприятием техники были успешно проверены в годы Великой Отечественной. Уже к началу войны на флоте внедрили помехоустойчивую радиосвязь, приняли на вооружение серию торпед и радиоуправляемых мин. Этот опыт определил основные направления исследований и работ концерна на многие годы.

Первый в мире ракетный комплекс «Аметист» с подводным стартом послужил толчком для других государств заняться подобными разработками. Уникальный комплекс управления ракетным оружием «Гранит» с автономным управлением до сих пор не превзойден ни одной страной в мире. Он стоит на вооружении ВМФ России: несет боевую службу на крейсере «Петр Великий» и подводных крейсерах «Антей».

На сегодняшний день радиоэлектронные системы и аппаратура Концерна установлены на надводных и подводных боевых кораблях всех поколений и классов. Из современных кораблей – это фрегаты проекта 22350 и атомные подводные лодки типа «Ясень», «Борей». Для эффективной защиты морских границ на объектах берегового базирования развернуты комплексы «Бастион» и «Бал», которые оснащены крылатыми ракетами «Оникс» и «Уран» с системами управления разработки Концерна.