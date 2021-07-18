Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Сто лет на службе флота: какими разработками знаменит приборостроительный Концерн «Гранит-Электрон»

Анна Касаткина
19:55 18.07.2021
В честь юбилея предприятия на Петропавловской крепости прозвучал торжественный залп.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

Праздничным залпом на Петропавловской крепости отметили столетний юбилей приборостроительного Концерна «Гранит-Электрон», входящего в «Корпорацию «Тактическое ракетное вооружение». Это предприятие – один из первых в России военных научных центров по разработке радиоэлектронного вооружения для флота.

Полуденный выстрел из пушки Петропавловской крепости – это славная традиция Санкт-Петербурга. Церемония проводится в честь значимых дат и событий города. Сегодняшний залп посвящен 100-летию Концерна «Гранит-Электрон».

На надводных кораблях и подводных лодках всех классов и поколений сегодня установлена аппаратура Концерна. В том числе на тех, которые принимают участие в военно-морском параде в Санкт-Петербурге.

После торжественного залпа канонир крепости вручил генеральному директору предприятия Игорь Пономареву памятную гильзу от снаряда.

«Мы надеемся и считаем, что под руководством "Корпорации "Тактическое ракетное вооружение" мы также будем преумножать славные традиции "Гранит-Электрона"», – отметил Пономарев.

Как подчеркнул гендиректор АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение», продукция «Гранита» известна не только в России, но и по всему миру.

«Благодаря ей, у нас работает очень много морского оружия, берегового оружия. История "Гранит-Электрона" очень славная. С 18-го года "Гранит-Электрон" вошел в "Корпорацию "Тактическое ракетное вооружение" и сегодня мы вместе осуществляем те планы, которые перед нами ставит руководство страны и Министерство обороны», – пояснил он.

История предприятия началась в июле 1921 года, когда постановлением Совета Труда и Обороны было создано Особое техническое бюро (Остехбюро) под руководством  выдающегося  изобретателя  Владимира Бекаури. В предвоенные годы бюро провело множество исследований, результатам которых стало создание радиоуправляемых торпед, торпедных катеров, малых подводных лодок, самолетов-снарядов, радиоуправляемых на большом расстоянии фугасов, а также гироскопии, помехозащищенной радиосвязи и много другого. После это позволило разработать торпедоносную авиацию, автономные катера, а также управляемые артиллерийские машины.

Боевые свойства и эффективность созданной предприятием техники были успешно проверены в годы Великой Отечественной. Уже к началу войны на флоте внедрили помехоустойчивую радиосвязь, приняли на вооружение серию торпед и радиоуправляемых мин. Этот опыт определил основные направления исследований и работ концерна на многие годы.

Первый в мире ракетный комплекс «Аметист» с подводным стартом послужил толчком для других государств заняться  подобными разработками. Уникальный комплекс управления ракетным оружием «Гранит» с автономным управлением до сих пор не превзойден ни одной страной в мире. Он стоит на вооружении ВМФ России: несет боевую службу на крейсере «Петр Великий» и подводных крейсерах «Антей».

На сегодняшний день радиоэлектронные системы и аппаратура Концерна установлены на надводных и подводных боевых кораблях всех  поколений и классов. Из современных кораблей – это фрегаты проекта 22350 и атомные подводные лодки типа «Ясень», «Борей».  Для  эффективной защиты морских границ на объектах берегового базирования  развернуты  комплексы «Бастион» и «Бал», которые оснащены крылатыми ракетами «Оникс» и «Уран» с системами управления разработки Концерна.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.