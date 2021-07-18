В МИД разъяснили контакты с талибами*

Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что РФ, поддерживая контакты с талибами* и призывая их к переговорам с правительством Афганистана, выполняет положения резолюции Совбеза ООН.

«Да, действительно, движение запрещено как организация в нашей стране. Дело в том, что Россия неоднократно подчеркивала, что не только не поддерживает, но всячески подтверждает свою решимость в борьбе с международным терроризмом», - отметила Захарова в эфире телеканала «Россия 1».

Захарова также напомнила, что в марте прошлого года была принята резолюция, в которой говорилось о приоритете, необходимости и поощрении к проведению межафганских переговоров.

«Мы исполняем резолюцию Совбеза. Мы ее поддержали как страна, мы ее реализуем на практике», - добавила Захарова.

Ранее спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов заявил, что Москва общается с талибами* из-за необходимости доносить до них свою позицию по обстановке в регионе.



*«Талибан» - террористическая организация, запрещенная в РФ.