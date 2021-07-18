Пять автомобилей столкнулись в центре Москвы: видео
В результате аварии пострадало два человека.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Массовая авария произошла в районе станции метро «Добрынинская» в Москве. В результате ДТП пострадали люди, движение по Садовому кольцу затруднено в обе стороны.
«На Крымском Валу в районе дома 9 столкнулись пять автомобилей. Движение по Садовому кольцу затруднено в оба направления», – говорится в сообщении в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
По данным ТАСС, в результате аварии пострадало два человека. На месте работают сотрудники полиции, причины и обстоятельства произошедшего уточняются.