Пять автомобилей столкнулись в центре Москвы: видео

Массовая авария произошла в районе станции метро «Добрынинская» в Москве. В результате ДТП пострадали люди, движение по Садовому кольцу затруднено в обе стороны.

«На Крымском Валу в районе дома 9 столкнулись пять автомобилей. Движение по Садовому кольцу затруднено в оба направления», – говорится в сообщении в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

По данным ТАСС, в результате аварии пострадало два человека. На месте работают сотрудники полиции, причины и обстоятельства произошедшего уточняются.