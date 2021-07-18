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В Госдуме оценили возможность перехода на «четырехдневку»

Виктория Ивашечкина
15:41 18.07.2021
По словам депутата, опыт зарубежных стран при сокращенной рабочей неделе показал, что интенсивность труда не сократилась, а, наоборот, увеличилась.
В Госдуме оценили возможность перехода на «четырехдневку»
© Фото: StartupStockPhotos, Pixabay
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Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила, что сокращение рабочей недели до 36 часов повысит производительность труда и качество жизни граждан.

При этом она выступила против введения четырехдневной рабочей недели при сохранении 40-часовой рабочей недели. По ее словам, эта мера не позволит достичь нужного эффекта.

В качестве примера она привела Исландию, где в течение двух лет ряд предприятий работали в таком режиме.

«Опыт показал, что интенсивность труда не сократилась, а даже увеличилась», — пояснила депутат в интервью для «URA.RU». 

Ранее сообщалось, что треть россиян, согласно опросу экспертов, не поддерживает идею о переходе на четырехдневную рабочую неделю, опасаясь возможного снижения уровня доходов.

При этом 63% респондентов в настоящее время полагают, что смогли бы за «четырехдневку» выполнить приблизительно такой же объем работы, как и за пятидневную рабочую неделю.

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