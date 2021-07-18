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Залповые ливни и мозаичный град: синоптики рассказали о погоде в Москве

Анна Назайкина
14:09 18.07.2021
Сегодня в столице вновь объявили оранжевый уровень погодной опасности.
Залповые ливни и мозаичный град: синоптики рассказали о погоде в Москве
© Фото: Mikhail Frolov, Komsomolskaya Pravda, Globallookpress
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В понедельник, 19 числа, в Москве ожидаются ливни с грозами и градом. Он сделают воздух более свежим, температура в пределах +20...+25 будет сохранятся всю последующую неделю. Об этом РИА Новости рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Уже в понедельник, во второй половине дня, в регион начнет прорываться холодный атмосферный фронт, связанный с североатлантическим циклоном, из-за чего в небе вырастут "башенки" грозовых облаков, сопровождаемых молниевыми разрядами, интенсивными залповыми ливнями, мозаичным градом диаметром до 1-3 сантиметров и шквалистым усилением ветра западных румбов в мгновенных порывах, достигающих 15-20 метров в секунду», - рассказал синоптик.

Ранее начальник ситуационного центра Росгидромета Юрия Варакина сообщила, что на следующей неделе, по прогнозам синоптиков, в регионах Центральной России ожидается похолодание, пройдут дожди и грозы.

В Москве в середине этой недели был объявлен предпоследний «оранжевом» уровне погодной опасности. Неблагоприятные метеоусловия в столице действуют с 7 июля.

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