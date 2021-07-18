Ксения Шойгу показала редкие фотографии отца на отдыхе
Фотографии сделаны во время путешествия министра обороны в Туву.
© Видео: ksenia_shoigu, Instagram © Фото: ksenia_shoigu, Instagram
Руководитель проекта «Лига Героев» Ксения Шойгу показала в Instagram фотографии с отцом, министром обороны Сергеем Шойгу, снятые во время путешествия в Туву.
«Когда в Москве жара и душно - всегда хочется на родину! Как вам природа?», – написала она в своем посте.
На снимках и видео можно увидеть, как министр обороны с дочерью катаются на лошадях.