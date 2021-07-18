В стране и мире Ксения Шойгу показала редкие фотографии отца на отдыхе Олеся Степакова Фотографии сделаны во время путешествия министра обороны в Туву. © Видео: ksenia_shoigu, Instagram © Фото: ksenia_shoigu, Instagram Читайте нас на: Руководитель проекта «Лига Героев» Ксения Шойгу показала в Instagram фотографии с отцом, министром обороны Сергеем Шойгу, снятые во время путешествия в Туву. «Когда в Москве жара и душно - всегда хочется на родину! Как вам природа?», – написала она в своем посте. На снимках и видео можно увидеть, как министр обороны с дочерью катаются на лошадях. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика