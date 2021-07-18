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The Times: спецназ Великобритании займется «секретными миссиями» против России и Китая

Ян Брацкий
00:46 18.07.2021
Эксперты полагают, что начнут британские спецназовцы с операций в Южно-Китайском море.
The Times: спецназ Великобритании займется «секретными миссиями» против России и Китая
© Фото: Monika Skolimowska dpa-Zentralbild Globallookpress
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Британский военный спецназ займется организацией и проведением «тайных миссий» против России и Китая. Об этом сообщает газета The Times со ссылкой на бригадира Марка Тоттена.

С его слов, элитные подразделения ВС Великобритании получат больше времени на проведение операций «повышенного риска» против других стран.

Опрошенные изданием эксперты считают, что в первую очередь британский спецназ может заняться операциями в Южно-Китайском море, чтобы противостоять Пекину. В статье говорится, что морпехи Ее Величества также будут активно бороться против терроризма и наемников по всему миру.

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