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В Петербурге поставили рекорд по числу прививок от COVID-19

Иван Линдеманн
00:24 18.07.2021
На данный момент в Северной столице получили прививку уже 1172283 человека.
В Петербурге поставили рекорд по числу прививок от COVID-19
© Фото: Patricio Murphy Keystone Press Agency Globallookpress
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В Санкт-Петербурге поставили рекорд по числу прививок от коронавируса за сутки. Об этом сообщили в городском комитете по здравоохранению.

«За вчерашний день вторую прививку получили 12 208 петербуржцев. Первую — 20 107 человек. Таким образом, в городе поставлен рекорд по совокупному числу инъекций — выполнено 32 360 уколов», - говорится в сообщении.

На данный момент в Северной столице получили прививку уже 1172283 человека. Более 800 тысяч прошли полный курс вакцинации, получив оба компонента. Кроме того, 404 человека прошли ревакцинацию.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин назвал число жителей столицы, которые привились первым компонентом вакцины. По состоянию на 5 июля их было больше трех миллионов, с той даты темпы вакцинации в Москве только росли.

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