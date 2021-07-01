Водный барьер: эффектные кадры погружений БМП-2 и МТ-ЛБ на учениях в Бурятии

Военнослужащие Восточного военного округа (ВВО) преодолевают водные преграды на боевых машинах пехоты БМП-2 и многоцелевых тягачах МТ-ЛБ. Тренировки проходят на общевойсковом полигоне «Сосновый Бор» в Бурятии.

Упражнения по вождению на плаву выполняются на специально оборудованном вододроме. Механики-водители БМП-2 и МТ-ЛБ должны обойти специальные буйки, обозначающие препятствия, выполнить развороты и отработать другие маневры.

Водные преграды являются одним из самых сложных препятствий для боевых машин. Погружение в воду сопряжено с преодолением серьезного психологического барьера, так как боевые машины пехоты и тягачи дают большую осадку.

До занятий на вододроме военнослужащие изучили требования безопасности, сдали нормативы по плаванию, прошли курс легководолазной подготовки и отработали аварийное покидание машин на специальных тренажерах. Всего к занятиям привлечено около 400 военнослужащих соединений и воинских частей.