В Амстердаме открыли первый в мире распечатанный на 3D-принтере мост

Изготовленный на 3D-принтере мост открыли в Амстердаме, передает испанское издание AS. Уточняется, что сделанная из норвежкой стали конструкция была собрана на одном из каналов. На то, чтобы установить сооружение длиной 12,2 метра и шириной 6,3 метра, понадобилось 6 месяцев.

«Мы использовали газ и стандартную сварочную проволоку. Используя накопленный опыт о сварке, мы создали мост при помощи технологии, которая проста в использовании и уже применяется в большинстве промышленных компаний», — заявил дизайнер Гийс ван дер Фельден.

Было отмечено, что при создании моста с использованием 3D-принтера не требовалось дополнительных профессиональных навыков, кроме умений сварщика.

Одной из главных особенностей моста является то, что впоследствии его ремонт можно будет производить с заменой износившихся частей на новые, как у конструктора. Данная конструкция имеет датчики, способные измерять напряжение материала, нагрузку и качество воздуха поблизости.