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Емельяненко допустил завершение карьеры после боя в Москве

Анна Назайкина
06:54 17.07.2021
Спортсмен примет участие в турнире Bellator 23 октября, его оппонент в данный момент неизвестен.
Емельяненко допустил завершение карьеры после боя в Москве
© Фото: Amy Sanderson, ZUMAPRESS.com, Globallookpress
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Российский боец смешанных единоборств (ММА) Федор Емельяненко предположил, что после своего поединка в октябре он может завершить карьеру. Об этом спортсмен рассказал в беседе с ТАСС.

«Конечно, все зависит от моего самочувствия. Думаю, что буду после каждого боя принимать решение. Понимаю, что чувствую себя хорошо, вроде бы с молодыми ребятами упираюсь и огрызаюсь. Но по своим физическим показателям вижу, что это даже уже не половина того, что было», — приводит его слова агентство.

Федору Емельяненко 44 года. За свою спортивную карьеру он одержал 39 побед, шесть раз соперник был сильнее. Еще один бой признан несостоявшимся. Боец примет участие в турнире Bellator 23 октября в Москве. В данный момент, неизвестно, кто будет его противником.

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