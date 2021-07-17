Емельяненко допустил завершение карьеры после боя в Москве

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Федор Емельяненко предположил, что после своего поединка в октябре он может завершить карьеру. Об этом спортсмен рассказал в беседе с ТАСС.

«Конечно, все зависит от моего самочувствия. Думаю, что буду после каждого боя принимать решение. Понимаю, что чувствую себя хорошо, вроде бы с молодыми ребятами упираюсь и огрызаюсь. Но по своим физическим показателям вижу, что это даже уже не половина того, что было», — приводит его слова агентство.

Федору Емельяненко 44 года. За свою спортивную карьеру он одержал 39 побед, шесть раз соперник был сильнее. Еще один бой признан несостоявшимся. Боец примет участие в турнире Bellator 23 октября в Москве. В данный момент, неизвестно, кто будет его противником.