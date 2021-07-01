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Военные медики ЗВО приняли более 60 пациентов с COVID-19 в Туле

Анна Касаткина
07:35 01.07.2021
В красной зоне работают 11 врачей и 20 медсестер танкового объединения ЗВО совместно с 20 врачами военных госпиталей округа.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Военные медики Западного военного округа (ЗВО) продолжают лечение пациентов с коронавирусом в Щекинской городской больнице в Туле. Медицинский персонал госпиталя ведет прием пациентов и проводит лечебно-диагностические мероприятия.

В распоряжении медиков имеются аппараты искусственной вентиляции легких, мониторы интенсивного наблюдения пациентов, рентгенографические аппараты, аппараты УЗИ, анализаторы крови и ПЦР-лаборатория. За время работы в больнице специалисты приняли порядка 60 пациентов с инфекцией.

При поступлении пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19 военные медики проводят первичный осмотр, заводят медицинские карты и направляют пациентов в отделения, где врачами назначается курс лечения. Лечение ведется до получения отрицательных результатов ПЦР-теста.

В красной зоне работают 11 врачей и 20 медсестер танкового объединения ЗВО совместно с 20 врачами военных госпиталей округа. Всего в составе медицинского подразделения ЗВО 133 медицинских работника, врачи-инфекционисты, реаниматологи и 34 единицы специальной военной техники с самыми современным медицинским оборудованием.

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