Сотрудники МЧС в Туле спасли от жары ехавших на Кубань бомжей

Сотрудники МЧС в Туле оказали помощь двум моржам, которых перевозили на биологическую станцию в Краснодарском крае. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС по Тульской области.

Как уточнили в ведомстве, двух моржей отправили из Рыбинска на Утришскую морскую станцию в Анапе. Животные ехали в специальном рефрижераторе, однако он внезапно сломался по дороге.

Моржей, которых зовут Хома и Зая, сопровождала команда океанологов. Им пришлось обратиться в МЧС ближайшего крупного города – Тулы, чтобы попросить о помощи. Моржей привезли в пожарную часть, где сотрудники МЧС устроили для изнемогающих от жары животных охлаждающий душ.

Пока животные охлаждались, сотрудники МЧС договорились с местной компанией о замене рефрижератора. Вскоре он приехал взамен неисправного, и моржи смогли продолжить свой путь в Анапу.