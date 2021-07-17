Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире Коронавирус ТЕГИ

Детские лагеря в Крыму с непривитыми сотрудниками переведут в закрытый режим

Иван Линдеманн
23:40 17.07.2021
За последние сутки в республике зарегистрирован 401 случай коронавируса - это рекордный показатель с декабря прошлого года.
Детские лагеря в Крыму с непривитыми сотрудниками переведут в закрытый режим
© Фото: Rizek Abdeljawad XinHua Globallookpress
Читайте нас на:

Детские лагеря в Крыму переведут в закрытый режим работы. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

Речь идет только о тех организациях, где привиты менее 95% сотрудников. Ограничение вступает в силу с 1 августа.

«Согласно указу, с 1 августа 2021 года в закрытый режим работы переводятся организации, включенные в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления, расположенные на территории Республики Крым (запрещается проживание персонала за пределами организаций), в которых показатель охвата двукратной иммунизацией (два компонента) против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) персонала составляет менее 95%», - сказано в сообщении.

За последние сутки в республике зарегистрирован 401 случай коронавируса - это рекордный показатель с декабря прошлого года.

Напомним, что в 2020 году из-за пандемии детские лагеря было решено заполнять лишь на 50%. В этом году организации принимают всех желающих при условии отрицательного ПЦР-теста.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
20:10 В стране и мире
Видео
Чудо в Сибири: новые подробности невероятного спасения людей в крушении Ан-28 под Томском
18:36 В стране и мире
Видео
«Летать будет»: врач рассказал о проведенной пилоту Ан-28 операции
15:52 Армия
Военные медики ЦВО приступили к развертыванию приемного отделения в Хакасии
15:37 В стране и мире
Кабмин одобрил законопроект по защите пенсионных накоплений
14:39 В стране и мире
Видео
Синоптик рассказал, какой будет «макушка лета»
Популярное
Ростех показал часть фюзеляжа нового истребителя
Эксперт разъяснила, кому из пенсионеров полагаются новые выплаты
Врач объяснила, почему в пандемию стоит отказаться от шашлыка
Видео
Спасатель объяснил, почему при жесткой посадке в Томской области Ан-28 оказался на «спине»
Кардиолог назвал лучшие продукты для снижения давления
Видео
Исследователь раскрыл тайну неизвестных улик по делу о гибели группы Дятлова
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.