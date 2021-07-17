Детские лагеря в Крыму с непривитыми сотрудниками переведут в закрытый режим

Детские лагеря в Крыму переведут в закрытый режим работы. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

Речь идет только о тех организациях, где привиты менее 95% сотрудников. Ограничение вступает в силу с 1 августа.

«Согласно указу, с 1 августа 2021 года в закрытый режим работы переводятся организации, включенные в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления, расположенные на территории Республики Крым (запрещается проживание персонала за пределами организаций), в которых показатель охвата двукратной иммунизацией (два компонента) против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) персонала составляет менее 95%», - сказано в сообщении.

За последние сутки в республике зарегистрирован 401 случай коронавируса - это рекордный показатель с декабря прошлого года.

Напомним, что в 2020 году из-за пандемии детские лагеря было решено заполнять лишь на 50%. В этом году организации принимают всех желающих при условии отрицательного ПЦР-теста.