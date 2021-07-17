Двое убиты: в Сухуме произошла перестрелка

Два человека убиты и один ранен в результате перестрелки в Сухуме. Об этом сообщила пресс-служба МВД Абхазии.

Как уточняется, инцидент произошел в 19.45 (18.45 мск) по улице 30 сентября.

«Имела место перестрелка, в результате чего в Центральную республиканскую больницу с огнестрельными ранениями были доставлены трое граждан», – говорится в сообщении.

Двое из них впоследствии скончались, третий находится в реанимации.

По приказу министра внутренних дел Дмитрия Дбара личный состав МВД поднят по тревоге, в городе объявлен план-перехват для задержания лиц, причастных к совершению преступления. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа и специалисты экспертно-криминалистического центра МВД.