Первая совместная тренировка Главного Военно-Морского Парада пройдет 18 июля

Главнокомандующий Военно-Морским Флотом России Адмирал Николай Евменов сообщил, что в воскресенье, 18 июля, в акватории реки Нева и в акватории Большого Кронштадтского рейда будет проведена первая дневная совместная тренировка торжественного прохождения боевых кораблей-участников Главного Военно-Морского парада. Кроме того, в тренировке примет участие Морская авиация.

«В ходе проведения сводной дневной тренировки прохождения кораблей будут проверены все элементы Главного военно-морского Парада в соответствии с установленным хронометражем и сценарием Парада», - отметил Евменов.

По его словам, среди 16 кораблей, которые будут участвовать в прохождении парадного строя на Большом Кронштадтском рейде - ракетный крейсер «Маршал Устинов», большие десантные корабли «Петр Моргунов» и «Минск», большой противолодочный корабль «вице-адмирал Кулаков», корвет «Гремящий», дизель-электрические подводные лодки «Петропавловск».

По информации Адмирала Николая Евменова ,в прохождении на Неве в ходе сводной тренировки примут участие около 20 боевых кораблей и катеров. Среди них новейшие малые ракетные корабли «Одинцово» и « Зеленый Дол.

Во время тренировки будут проверяться интервалы движения между кораблями, выполнение экипажами кораблей и катеров задачи поддержания заданной скорости и удержания кораблей на заданном курсе, при следовании их по фарватеру Невы. Проверялась организация связи с кораблями и передачи и соблюдение мер навигационной безопасности.

Кроме того, будет повторно проверена выучка пешей парадной колонны на Сенатской площади, отметил Николай Евменов.