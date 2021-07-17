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Парусник «Паллада» впервые прибыл на Чукотку

Анна Касаткина
22:05 17.07.2021
Фрегат вышел из порта Владивостока 20 июня и уже посетил Корсаков, зашел на Камчатку и Командорские острова.
Парусник «Паллада» впервые прибыл на Чукотку
© Фото: Виктор Nesssi YouTube
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Фрегат «Паллада» впервые прибыл на Чукотку в рамках рейса, посвященного 280-летию экспедиции Витуса Беринга. Судно пришвартовалось в порту Анадыря.

У причала трехмачтовый корабль встречали официальные лица Чукотки, а после перед гостями выступили артисты государственного чукотско-эскимосского ансамбля «Эргырон». Как отметила исполняющая обязанности заместителя губернатора Ольга Войчишина, для Чукотки – это значимое событие, так как парусники подобного класса заходили Анадырь в конце 19 века.

Для желающих посетить фрегат организованы экскурсии, при условии строгого соблюдения всех санитарных требований – при себе необходимо иметь маски и перчатки. Парусник пробудет в порту Анадыря до конца недели, после чего 21-22 причалит в поселке Эгвекинот, а 25-26 июля – в поселке Провидения. Затем «Паллада» возьмет обратный курс на Владивосток.

Парусник вышел из порта Владивостока 20 июня и уже посетил Корсаков, зашел на Камчатку и Командорские острова. На борту проходят практику 120 курсантов из пяти морских ВУЗов и училищ России.

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