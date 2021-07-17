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На Каннском фестивале объявили фильм-обладатель «Золотой пальмовой ветви»

Анна Касаткина
22:35 17.07.2021
За главную награду фестиваля вели борьбу 24 киноленты.
На Каннском фестивале объявили фильм-обладатель «Золотой пальмовой ветви»
© Фото: Кадр из фильма «Титан»
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Картина «Титан» французского режиссера Джулии Дюкорно получила главный приз Каннского фестиваля – «Золотую пальмовую ветвь». Церемония награждения победителей приходит в субботу, 17 июля, в главном зале Дворца фестивалей и конгрессов на набережной Круазетт.

Награду вручили президент жюри этого года и актер Спайк Ли, а также актриса Шэрон Стоун. За главную награду вели борьбу 24 киноленты, в том числе фильм Кирилла Серебрянникова «Петровы в гриппе».

Награда за лучшую режиссуру в этом году досталась французу  Лео Каракасу за мюзикл «Аннет». Лучшим актером стал Калеб Лэндри Джонс, сыгравший в австралийском фильме «Нитрам» режиссера Джастина Курзеля. Рената Рейнсве получила «Золотую пальмовую ветвь» как лучшая актриса за роль в фильме «Худший человек на свете» норвежца Йоакима Триера.

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