На Каннском фестивале объявили фильм-обладатель «Золотой пальмовой ветви»

Картина «Титан» французского режиссера Джулии Дюкорно получила главный приз Каннского фестиваля – «Золотую пальмовую ветвь». Церемония награждения победителей приходит в субботу, 17 июля, в главном зале Дворца фестивалей и конгрессов на набережной Круазетт.

Награду вручили президент жюри этого года и актер Спайк Ли, а также актриса Шэрон Стоун. За главную награду вели борьбу 24 киноленты, в том числе фильм Кирилла Серебрянникова «Петровы в гриппе».

Награда за лучшую режиссуру в этом году досталась французу Лео Каракасу за мюзикл «Аннет». Лучшим актером стал Калеб Лэндри Джонс, сыгравший в австралийском фильме «Нитрам» режиссера Джастина Курзеля. Рената Рейнсве получила «Золотую пальмовую ветвь» как лучшая актриса за роль в фильме «Худший человек на свете» норвежца Йоакима Триера.