Самодельный самолет рухнул в реку в Иванове

Легкомоторный самодельный самолет упал в реку Харинка в Иванове. Пилот при крушении не пострадал, сообщили в ГУ МЧС по региону.

Уточняется, что самолет упал вблизи местечка Горино в городском округе Иваново.

«В летательном аппарате находился один пилот, в результате посадки он не пострадал, разлива топлива нет», – сказала собеседница ТАСС в ведомстве.

Предварительной причиной произошедшего стала потеря воздушной тяги после взлета во время тестового полета.

Пилот сначала покинул место происшествия, так как ему, как он объяснил, нужно было найти средство связи и сообщить о произошедшем, рассказал начальник пресс-службы УМВД по Ивановской области Владислав Радостин.

«Сейчас его опрашивают, проверяется информация о наличии у него лицензии. Визуальных признаков алкогольного опьянения нет, хотя освидетельствование, безусловно, будет», – уточнил он.

Северо-западная транспортная прокуратура организовала проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов. На месте работает Ивановский транспортный прокурор Константин Аксенов.