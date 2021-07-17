Чудо в Сибири: новые подробности невероятного спасения людей в крушении Ан-28 под Томском

Пилоту, сумевшему без жертв посадить пассажирский самолет Ан-28 в Томской области, успешно провели операцию по скреплению кости. После ЧП его госпитализировали со сложным переломом ноги. Вместе с ним в больницу доставили женщину-пассажирку с сотрясением мозга, она идет на поправку. Остальные пассажиры отделались синяками и ссадинами, что кажется совершенно невероятным, учитывая то, какой была экстренная посадка.

«Прилетел вертолет. Посмотрел на площадочку, нашел место. Все, конечно, посмотрели вверх. Потом он подвис возле самолета, и я показал, что у нас все нормально», – рассказывает командир экипажа Ан-28 о том моменте, когда упавший самолет обнаружили спасатели.

В распоряжении «Звезды» оказались кадры из Томской больницы – за дверью палаты следователь беседует с летчиком Александром Прытковым, сумевшим посадить аварийный борт так, что все остались живы. За кадром остаются еще другие детали диалога: как пытались запустить оба отказавших двигателя, как хотели вернуться в аэропорт, но машина слишком быстро теряла высоту.

«Я написал девушке своей: "люблю тебя", и все, три строчки. С жизнью прощался? Да. Думал, что вероятность большая – не все выживут», – говорит пассажир рухнувшего самолета Роман Макеев.

Он один из тех, кто теперь может отмечать еще один день рождения. Молодой человек – тренер по кикбоксингу. Он не только не пострадал, он уже ждет занятий в секции, где обучает детей. Недавно Роман получил кандидата в мастера спорта. Он сотни раз стоял на ринге и справляться с волнением умеет с детства. Но те минуты молодой человек все запомнит на всю жизнь.

«Перевернулись. Чувствую, на ремне вишу, думаю: цел. Начал выбираться. У людей спросил. Все целы... Пошел открывать запасной выход», – вспоминает он.

Ответ на вопрос, что чувствует человек в падающем самолете, теперь знает и Ольга Козлова.

«Мы надеялись, что мы как-то из ситуации этой выйдем. А потом, секунды какие-то: бах и все», – отмечает она.

Следственный комитет, прокуратура и глава Росавиации Александр Нерадько осмотрели место в тайге, куда жестко приземлился самолет. Обломки разбросаны на несколько десятков метров, специалисты берут пробы топлива.

«Выехала следственная группа, которая произвела осмотр места происшествия, воздушного судна, которое, по предварительным данным, восстановлению не подлежит. Изъяли образцы топлива, жидкости и систем жизнеобеспечения самолета, изъята документация и аварийный маяк, допрошены пассажиры», – рассказывает старший помощник руководителя Западно-Сибирского СУ на транспорте СКР Наталья Чернакова.

Следователям уже в ближайшее время нужно дать ответ, что стало причиной отказа сразу двух двигателей.

Всех, кто был в самолете, привезли в Томскую областную клиническую больницу. Из 18 человек госпитализировать пришлось только двух . Это уже называют чудом в Сибири.

Врачи внимательно обследовали каждого, кто был в Ан-28, но большинство помимо колоссального стресса, физически совершенно здоровы.

Командира воздушного судна положили в отделение травматологии. Сейчас он дает подробные показания.

«Спустились к нам спасатели. Всех опросили, я сказал, что никто в медицинской помощи не нуждается», – говорит он следователю.

По словам главного травматолога департамента здравоохранения Томской области Станислава Шагиахметова, операция прошла успешно, пациент чувствует себя удовлетворительно.

«Будет летать, полностью восстановится в профессиональном плане, то есть полное восстановление через положенные ортопедические сроки», – уверяет он.

Эксперты сейчас называют две основные причины ЧП: обледенение и некачественное топливо. Но дать точный ответ специалисты смогут только после досконального изучения всех обстоятельств.