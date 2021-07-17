В прокуратуре раскрыли подробности о нападении льва на ребенка в Краснодарском крае

Ранившая 13-летнюю девочку львица на базе отдыха на Кубани находится там незаконно. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Инцидент произошел в пятницу, 16 июля, в селе Марьино Успенского района. Ребенок подошел к вольеру и протянул руку, чтобы сфотографировать животное. Лев в этот момент ударил девочку лапой. В результате она получила травмы правого предплечья и кисти, после чего была доставлена в хирургическое отделение больницы Армавира.

«Животное находится на базе незаконно. Ситуация находится на контроле прокуратуры Краснодарского края», – рассказали в надзорном ведомстве.

Решается вопрос об изъятии льва и других животных с территории базы, добавили в прокуратуре.

Проверку также организовало СУ СКР по Краснодарскому краю. Изучаются все обстоятельства произошедшего, в том числе, правомерность содержания дикого животного, а также соблюдение условий безопасности его содержания, уточняет ТАСС.