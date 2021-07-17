Президентский показ: как прошла генеральная репетиция летной программы открытия МАКС-2021

Генеральная репетиция летной программы открытия международного авиасалона МАКС-2021 проходит в подмосковном Жуковском. В небо поднялись тяжелые истребители, ударные вертолеты, а также реактивные и учебно-тренировочные самолеты. Продемонстрировали свои сверхвозможности и пилотажные группы.

Программа, которую репетируют на МАКСе, носит громкое название «Президентский показ». Возможно, что именно ее готовят для демонстрации самым почетным гостям предстоящего авиасалона. Каждый борт сегодня в небе над Жуковским должен почувствовать себя самым настоящим номером один.

Программа рассчитана на 55 минут полетов, проходит очень интенсивно и очень зрелищно. Целая стая вертолетов – увертюра захватывающей постановки в воздухе. В небо поднялись воздушные судна, которые уже стоят на вооружении российской армии, и те, что готовы пополнить летные части в ближайшее время. У каждого – свои несколько минут славы. Сольные выступления, во время которых кажется, что вертолеты способны опровергать законы физики. И никогда не знаешь, какой маневр пилот исполнит в следующую секунду.

Не только военная техника, но и новинки гражданского авиапрома показали на репетиции. Например, сразу два самолета МС-21 – среднемагистральные пассажирские лайнеры. Рвутся в небо – словно истребители. Впервые на глазах у широкой публики пролетят сразу две такие машины. На первый взгляд, это совершенно одинаковые самолеты, но у одного из бортов под крылом установлена отечественная силовая установка ПД-14 пермского авиазавода. Лайнеры могут выпускаться в обеих модификациях, сейчас ведутся летные испытания. Ожидается, что программа испытаний завершится уже в следующем году.

Увидят зрители и обновленный Ил-114 – турбовинтовой пассажирский лайнер, готовый стать основной машиной для региональных перевозок. Прямо над головами у фотографов и телеоператоров проносится Sukhoi Superjet, кажется, что размах крыла у него больше, чем высота полета.

Рев двигателей следующей машины не спутать ни с чем – мертвую петлю истребитель пятого поколения выполняет едва оторвавшись от взлетной полосы. Одна из самых эффектных фигур высшего пилотажа – кобра, самолет словно зависает в воздухе, выключает форсаж и летит вниз, будто сухой осенний лист на ветру, оседлавший потоки воздуха.

Авиасалон МАКС в этом году пройдет так, чтобы все это великолепие могли увидеть как можно больше зрителей. По словам замгендиректора АО «Авиасалон» Владимира Советкина, чтобы попасть на аэродром мероприятия нужно будет предъявить QR-код либо результаты ПЦР-тестирования, сделанные не более чем за 48 часов.