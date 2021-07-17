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Сквозь дымовую завесу: спасатели вылетели к месту столкновения поездов в Приамурье

Виктория Ивашечкина
17:59 17.07.2021
До места происшествия из-за задымления спасатели вместе с медиками будут добираться на автомобиле.
© Видео: "Пульт чрезвычайных ситуаций", VK © Фото: Пульт чрезвычайных ситуаций, VK
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Группа спасателей из города Зеи Амурского центра ГЗ и ПБ вылетела к месту столкновения поездов на вертолете Ми-8 Амурской авиабазы.

Отмечается, что из-за сильной задымленности вертолет приземлился в поселке Горном, откуда до места происшествия спасатели вместе с медиками будут добираться на автомобиле. По прибытию на место происшествия спасатели сразу же приступят к аварийно-спасательным работам.

Как сообщается, специалисты оснащены оборудованием: двумя комплектами гидравлического аварийно-спасательного инструмента, дискорезами, бензопилами и ручным инструментом.

Напомним, два грузовых поезда столкнулись в субботу, 17 июля, на участке железной дороги Улак-Эльга в Амурской области. Поезда состояли из 143 вагонов, с рельсов сошли более 90 из них.

Кроме того, в результате трагедии двое человек из числа локомотивной бригады пострадали, двое - погибли, сообщили в Дальневосточном следственном управлении.

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