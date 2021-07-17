В МЧС предупредили москвичей о ветре и грозе

МЧС РФ по Москве опубликовало экстренное предупреждение о неблагоприятных метеорологических явлениях в городе.

По прогнозам синоптиков, в ближайшие час-два с сохранением до конца суток 17 июля местами по Москве ожидается гроза, ливневый дождь, усиление ветра с порывами 12—17 м/с.

Ранее начальник ситуационного центра Росгидромета Юрия Варакина рассказала, что на следующей неделе, по прогнозам синоптиков, в регионах Центральной России ожидается похолодание, пройдут дожди и грозы. По ее словам, погода в этот период будет переменчивая.