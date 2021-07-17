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Пятьсот миль по Черному морю: юнармейцы Крыма отправились в путешествие на яхтах

Ян Брацкий
01:38 17.07.2021
В недельное морское путешествие отправились восемь яхт «Конрад-25» с юнармейскими экипажами.
Пятьсот миль по Черному морю: юнармейцы Крыма отправились в путешествие на яхтах
© Фото: Минобороны России
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Юнармейцы Крыма отправились из Евпатории в яхтенный поход. «Юнармейская миля» - именно так называется недельное путешествие, которое традиционно проходит в дни летних каникул.

© Минобороны России

Один на один с морской стихией ребята вышли на крейсерских яхтах «Конрад-25». Всего их восемь - каждая вмещает по 5-6 человек экипажа.

«Чтобы ходить по морям, необходимо быть подготовленными. Все участники экспедиции - ребята из Феодосии, Новороссийска, Севастополя и Ленино - являются действующими юнгами "Юнармии", они прошли полный курс обучения. Их возраст - строго от 14 лет. Тех, кто моложе, к таким походам мы не допускаем. Разумеется, пока… Но у них все впереди…», - рассказал представитель движения «Юнармия» в Республике Крым Евгений Звонник.

Протяженность «Юнармейской мили» - 500 морских миль. Финальная точка маршрута - Керчь. По пути следования яхты заходили в Севастополь, Ялту и Феодосию. В этих городах активисты «Юнармии» сходили на берег, чтобы возложить цветы к памятникам и мемориалам погибшим фронтовикам.

Яхтенный поход приурочили к 76-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Не забыли участники экспедиции и о жертвах самой большой катастрофы, случившейся 7 ноября 1941-го года. На месте гибели теплохода «Армения» юнармейцы провели митинг и спустили на воду венки.

«Санитарно-транспортное судно шло под флагом международного Красного Креста и было потоплено немецкой авиацией в 18 милях от побережья Крыма. Крушение теплохода "Армения" по числу жертв является одним из самых крупных в мировой истории. Число погибших составило, по разным оценкам, от 4500 до 10 000 человек. В прошлом году российская экспедиция установила точное место затопления судна. Юнармейцы помнят о трагических датах и стараются всеми возможными способами чтить память», - отметил начальник Главного штаба «Юнармии», трехкратный чемпион мира, восьмикратный чемпион Европы, серебряный призер Олимпийских игр Никита Нагорный.

Во время морского путешествия юнармейцы выступили в качестве штурманов, баковых, рулевых и матросов. Они несли вахты и осваивали азы флотских профессий. Причем, в игровой форме - на конкурсах по вязке морских узлов, викторине на знание материальной части яхты и знание морских традиций. Для ребят провели соревнования штурманов, рыбаков, коков и песен. Кстати, пойманных рыб участники Движения отпускали обратно в воду, предварительно измерив улов.

© Минобороны России

Не обошлось и без церемонии посвящения в моряки. На ней присутствовали пять участников «Юнармейской мили - 2020», которые поддержали новичков, прошедших особый обряд с обливанием водой. «Боевое крещение» приняла и 16-летняя Валерия Орехова из Феодосии. Девушка в прошлом гимнастка, но делает большие успехи в яхтенном спорте.

«Ощущения от первого выхода в море - непередаваемые. Я даже не почувствовала никаких симптомов морской болезни, о которых так много говорят и пишут. Ощущаю себя как рыба в воде. Определенно, море - моя стихия», - призналась Валерия.

Яхтенный поход в этом году приурочили к открытию морской школы в городе Евпатория, где в сентябре уже полным ходом начнутся занятия. Осенью юнармейцы Крыма намерены повторить экспедицию и снова пересчитать «Юнармейскую милю».

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