Более двух тысяч человек: в Подмосковье проходит «Гонка Героев»

Преодолеть водные препятствия, заграждения из колючей проволоки и проползти по скользким бревнам - предстоит сегодня участникам «Гонки Героев». Масштабные состязания проходят в эти минуты в подмосковном Алабине. Полосу препятствий преодолевают более двух тысяч человек. В одиночку или в составе команды – каждый решает сам. Маршрут составляет восемь километров. Участникам предстоит преодолеть 36 испытаний на ловкость, силу и выносливость.

«Будет 13 новых препятствий. Я уверена то, что всем понравится. Трасса сегодня легкая – много воды, много грязи – так что, я думаю, что будет огромное количество удовольствия», – заявила руководитель «Лиги героев» Ксения Шойгу.

Принять участие может каждый желающий. Всего в «Гонке Героев» три уровня сложности: «новичок», «любитель» и «профессионал». Несмотря на то, что время прохождения трассы – важный момент, на любом препятствии можно сойти с дистанции. Тем, кто все же дошел до финиша, вручают наградные жетоны.