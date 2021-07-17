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Стало известно, сможет ли пилот аварийно севшего Ан-28 вернуться к работе

Анна Назайкина
10:22 17.07.2021
Сегодня планируется операция, восстановление после нее займет около двух месяцев, заявил врач.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Санитарная авиация после жесткой посадки самолета Ан-28 в Томской области доставила 12 человек в областную клиническую больницу. Двое пациентов были госпитализированы. Один - в отделение травматологии, вторая пациентка находится в отделении нейрохирургии. Об этом «Звезде» сообщил главный травматолог регионального Департамента здравоохранения Станислав Шагиахметов.

Остальные десять пациентов были также осмотрены специалистами. У всех диагностированы повреждения в виде легких черепно-мозговых травм, растяжений, ушибов. Они были отправлены на амбулаторное лечение. В данной ситуации они «отделались испугом», заявил медик.

Также Шагиахметов рассказал, сможет ли командир воздушного судна, получивший травму, вернуться к работе.

«Пилот госпитализирован в травматологическое отделение. У него травма нижней конечности, перелом в кости голени. Восстанавливаться он будет два месяца. Сегодня планируется операция. Это не тяжелая травма, восстановление стопроцентное», - рассказал врач.

Напомним, что самолет Ан-28 накануне, 16 июля, совершил жесткую посадку в тайге под Томском. У самолета в полете отказали двигатели, предварительной причиной названо обледенение из-за экстраординарных климатических условий. Пилотам удалось посадить самолет и хотя воздушное судно получило серьезные повреждения, все люди на борту остались живы, капитан самолета получил перелом ноги.

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