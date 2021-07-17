Армия Полет нормальный: морская авиация ВМФ РФ отмечает 105 лет со дня создания Ян Брацкий Сегодня морские летчики способны выполнять сложные задачи во всех широтах и климатических условиях Мирового океана. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Морской авиации Военно-морского флота России исполняется 105 лет. С этой значимой датой морских летчиков поздравил Главнокомандующий ВМФ России Адмирал Николай Евменов. Как известно, зарождение авиации в России стало возможным благодаря инициативе военных моряков. Именно они первыми усмотрели в летательных аппаратах важное средство повышения мощи военного флота и приложили немало усилий и средств для подготовки авиационных кадров, приобретения самолетов и организации отечественного самолетостроения © Минобороны России У истоков создания авиации и морского, и военного ведомств, а также системы подготовки летных кадров стояла одна и та же организация - Высочайше учрежденный Особый Комитет по усилению Военного флота на добровольные пожертвования, в структуре которого 6 февраля 1910 года был создан Отдел Воздушного флота. С этого началась эпоха становления и развития морской авиации отечественного Военно-Морского Флота. Первый Герой Советского Союза морской летчик Анатолий Васильевич Ляпидевский, первые бомбардировки Берлина минно-торпедным полком авиации Балтийского флота в суровом и трагичном августе 1941-го, первый космонавт планеты земля морской летчик Юрий Алексеевич Гагарин. Сотни тысяч славных имен. Это все славная вековая история морской авиации. В свое второе столетие морская авиация ВМФ вступила, активно обновляя свой состав и боевую выучку. Морские летчики способны выполнять сложные задачи во всех широтах и климатических условиях Мирового океана. В настоящее время в точном соответствии с графиком идет активное обновление всех составляющих морской авиации и оснащение ее новыми образцами авиационной техники. Такими же темпами, без отставаний от графика, осуществляется и процесс модернизации летательных аппаратов, находящихся на вооружении морской авиации ВМФ. © Минобороны России В состав морской авиации поступают многофункциональные самолеты Су-30СМ и палубные истребители МиГ-29К. Проводится модернизация противолодочных самолетов Ил-38 и вертолетов Ка-27, что в свою очередь ведет к заметному увеличению боевого потенциала противолодочной авиации. Проведен большой объем работ по восстановлению готовности и модернизации транспортно-боевых вертолетов Ка-29. В состав морской авиации стали поступать новые самолеты Бе-200, предназначенные для поиска, спасания на воде, ведения воздушной разведки, а также для тушения пожаров. В данный момент один из самолетов Бе-200 с инженерно-техническим и летным экипажем, в соответствии с решением президента РФ оказывает помощь в тушении пожаров в Турецкой Республике. В ходе плановой учебы морские авиаторы постоянно отрабатывают боевые тактические приемы, а также действия с использованием дежурства в воздухе, работая по неподвижным и движущимся целям. Выучка морских летчиков активно совершенствуется. В частности, до автоматизма отрабатываются действия летного состава по дозаправке в воздухе. Основная задача оперативно-тактической и противолодочной авиации, имеющей возможность дозаправки, быть в состоянии осуществлять ее днем и ночью. © Минобороны России Этот год стал особенным для морских летчиков. Под руководством главнокомандующего ВМФ, морская авиация впервые в новейшей истории приняла участие в Арктической экспедиции «Умка-2021». В процессе экспедиции, личным составом был построен ледовый аэродром для приема воздушных судов, как днем, так и ночью. Летные экипажи на самолетах МиГ-31 в районе северного полюса отработали перехват стратегических самолетов под управлением самолета ДРЛО А-50У, а также выполнили впервые дозаправку в воздухе над северным полюсом. Совершенствуется организационная структура и система управления Морской авиации. Возрождены авиационные полки. В настоящее время в полной мере функционирует и выполняет свои задачи армия ВВС и ПВО на Северном флоте, на Балтийском флоте создано и показывает превосходные результаты соединение морской авиации ВМФ. © Минобороны России В целях повышения эффективности подготовки летчиков постоянно обновляются и совершенствуются учебные программы и подходы к практическому обучению. Сегодня, морская авиации ВМФ России способна выполнять задачи любой сложности, как на общефлотском, так и на межвидовом уровне от южных до арктических широт. Двадцать пятого июля морские летчики покажут свой высокий профессиональный уровень в небе над Санкт-Петербургом и Кронштадтом, участвуя в юбилейном Главном военно-морском параде. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика