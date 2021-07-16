Кинофестиваль «Алые паруса Артека» посвятили памяти Ланового

В «Артеке» снимают детское кино под руководством звезд экрана. В легендарном лагере стартовал 29-й Международный кинофестиваль «Алые паруса».

В этом году он посвящен советскому и российскому актеру Василию Лановому, который был президентом форума. В память об артисте посадили дерево, смотрели фильмы с участием народного артиста, пели его любимые песни.

Затем участники форума приступили к работе над собственными короткометражными картинами, которые затем будут участвовать в конкурсе, подобному взрослым кинофестивалям. Только оценивать ленты будут тоже школьники.

Из-за пандемии количество массовых мероприятий в лагере сократили, но это не повлияло на атмосферу и состав гостей. Мастер-классы юным кинематографистам дадут актеры Елена Захарова и Гоша Куценко, режиссер Карен Шахназаров и многие другие знаменитости.

Василий Лановой умер в январе 2021 года в возрасте 87 лет. Причиной смерти стали осложнения, вызванные коронавирусной инфекцией.