Отдых по правилам: в отели Севастополя не будут заселять без справки о вакцинации от COVID-19

С сегодняшнего дня забронировать номер в гостиницах Севастополя можно только вакцинированным или со справкой об отрицательном ПЦР-тесте. Эта мера привела к тому, что появились целые палаточные города - люди селятся прямо на улице без прививки, без ПЦР-теста и без регистрации. Эти туристы-нелегалы предпочитают оставаться «в тени». Палатки, шатры - все самовольно возведенное. Это сезонные города-самострои, в которых точно не спросят про сертификат, зато можно ходить на тот же пляж, куда и все отдыхающие.

Стихийный палаточный городок на Фиоленте разросся до небывалых размеров. Раньше тут в сезон стояло несколько палаток. Теперь же здесь целые улицы со своими указателями.

Вот только с сегодняшнего дня такой отдых уже против правил. В Севастополе ждут привитых туристов. Заселять в отели теперь будут только при предъявлении сертификата о вакцинации. Многие, кому отказали в гостинице, ушли жить дикарями.

Цветкова Лариса в Крым прилетела уже с сертификатом. Вакцинировалась не ради отпуска. Но теперь абсолютно уверена, что не зря.

«Спокойно отдыхаем, ни о чем не думаем, потому что новый регион», - рассказала она.

Привитых туристов встречает привитый персонал - сотрудники гостиниц и ресторанов, а также гиды и экскурсоводы. На полуострове все прошли вакцинацию, а работники аэропорта и вовсе без отрыва от производства. К ним прямо в терминал приехала бригада медиков со «Спутником V».

Пассажиропоток в аэропорту Симферополя этим летом достиг рекордных за всю историю показателей. Маршрутная сеть впервые расширилась до 63 направлений. Учитывая эту нагрузку, в условиях которой приходится работать, мобильные прививочные пункты открывают прямо в терминалах. На укол идут добровольно. За это, кстати, сотрудникам воздушной гавани полагаются дополнительные выходные.

На пляжах Севастополя съемочная группа «Звезды» провела свое собственное расследование. Привитым на берегу оказывается каждый пятый, у остальных – ПЦР-тест или антитела, и неделя отпуска впереди. А тем временем в Севастополе каждый день растет число заболевших коронавирусом. В республике Крым накануне зафиксирован суточный максимум заражений. Виновник - новый штамм из Индии.

«Турпоток дал свою лепту, но это не настолько много. Скорее всего, это завезенный новый штамм Дельта. Это серьезный штамм, он довольно быстро распространяется. 10 из 20 человек распространят достаточно быстро эту инфекцию», – рассказал главный внештатный специалист-эпидемиолог департамента здравоохранения Севастополя Сергей Грыга.

На курорте продолжают работать мобильные амбулатории. Выездные, прививочные есть и на берегу моря, в центре Севастополя, и прямо на перроне, как на железнодорожном вокзале Симферополя. Так что привиться можно и во время отпуска или на работе. Без сертификата остается гостить у друзей или родственников. Отели – точно не примут, так как в ближайшее время начнутся проверки. Непривитых жильцов будут выселять, а недобросовестных отельеров – штрафовать на крупные суммы.