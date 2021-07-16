Огневая поддержка десанта: Балтфлот получил два новейших катера «Раптор»

Балтийский флот пополнился сразу двумя боевыми единицами – в Калининградской области торжественно подняли Военно-морской флаг на десантных катерах «Раптор». Высокоскоростные, маневренные, способные брать на борт не менее 20 военнослужащих – они незаменимы в прибрежной морской зоне и устьях рек. На вооружении – пулемет «Корд» и два пулемета «Печенег».

Основная особенность десантных катеров этого проекта – это усиленное вооружение: здесь шесть пулеметов и возможность установки неуправляемого ракетного оружия. Кроме того, дополнительная защита корпуса в самых уязвимых местах, в том числе в десантном отсеке – персональные броневые пластины для каждого морского пехотинца.

Главные задачи «Рапторов» – это огневая поддержка десанта, участие в противодиверсионных операциях, борьба с пиратством и терроризмом, а также транспортировка легких грузов и проведение спасательных операций.