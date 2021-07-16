В Хабаровском крае паводок уничтожил мост через реку Ургал

В Хабаровском крае мост через реку Ургал был уничтожен дождевым паводком, без автомобильного сообщения остались поселки Софийск и Шахтинский. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.

«Серьезной проблемой является то, что рано утром, несмотря на принятые защитные меры, смыло мост через реку Ургал. Остались отрезанными от автомобильного сообщения поселки Софийск и Шахтинский. Вместе с вахтовыми рабочими там около 1200 человек. В этих населенных пунктах электроснабжение временно обеспечивается дизель-генераторами. Угрозы затопления нет», - говорится в сообщении.

Как было отмечено, власти региона окажут помощь всем жителям района, которые оказались в зоне паводка. Всем ответственным службам была поставлена задача максимально оперативно восстановить дороги и мосты.