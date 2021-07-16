В МВД раскрыли детали нападения с ножом в автобусе в Красноярске

В МВД уточнили обстоятельства нападения мужчины с ножом в автобусе в Красноярском крае. Правоохранители также показали видео с места происшествия.

33-летний мужчина, как уточнили в ГУ МВД по региону, напал на троих пассажиров и водителя рейсового автобуса, следовавшего из Красноярска в Минусинск, без каких-либо видимых причин. После чего нанес ножевое ранение самому себе.

«Следователями МО МВД России «Балахтинский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Санкция статьи предполагает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет», – уточнили в ведомстве.

Пострадавшие пассажиры госпитализированы, водителю и одному из пассажиров оказана медицинская помощь, назначено амбулаторное лечение. Подозреваемый находится в реанимации, уточнили в региональном управлении МВД.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.