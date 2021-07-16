Ростех создаст двигатель шестого поколения для боевой авиации

В России создадут двигатель шестого поколения для боевой авиации. Соответствующую научно-исследовательскую работу инициирует Объединенная двигателестроительная корпорация (входит в Ростех). Об этом рассказал заместитель ее генерального директора Михаил Ремизов.

«Сейчас инициируются работы по нескольким перспективным направлениям: технологии двигателя шестого поколения, комбинированная силовая установка, технологии более электрического двигателя <…> Научно-исследовательская работа по технологиям двигателя-демонстратора шестого поколения включена в перспективный тематический план ОДК и в наши заявки на финансирование по линии государственных программ», - сказал он в разговоре с ТАСС.

Для создания двигателя шестого поколения потребуется государственная финансовая поддержка, уточнил он. Сейчас в стране ведутся разработки двигателей пятого поколения, включающие силовые установки для новейшего истребителя Су-57 и перспективного комплекса дальней авиации.