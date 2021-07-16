В Никарагуа доставили новую партию «Спутника V»
В настоящее время в Никарагуа программа вакцинации расширяется на жителей старше 55 лет.
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В Никарагуа доставили новую партию «Спутника V». О прибытии российской вакцины сообщила министр здравоохранения Марта Рейесэ.
«Это поддерживает наш план вакцинации, в частности, проведение дней добровольной вакцинации против COVID-19», - сказала она.
В настоящее время в Никарагуа программа вакцинации расширяется на жителей старше 55 лет.
Прививать «Спутником V» в этой стране начали 2 марта. Также в Никарагуа разрешена облегченная версия российской вакцины.