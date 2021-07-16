В стране и мире Коронавирус В Никарагуа доставили новую партию «Спутника V» Иван Линдеманн В настоящее время в Никарагуа программа вакцинации расширяется на жителей старше 55 лет. © Фото: Ashraf Amra, Keystone Press Agency, Globallookpress Читайте нас на: В Никарагуа доставили новую партию «Спутника V». О прибытии российской вакцины сообщила министр здравоохранения Марта Рейесэ. «Это поддерживает наш план вакцинации, в частности, проведение дней добровольной вакцинации против COVID-19», - сказала она. В настоящее время в Никарагуа программа вакцинации расширяется на жителей старше 55 лет. Прививать «Спутником V» в этой стране начали 2 марта. Также в Никарагуа разрешена облегченная версия российской вакцины. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика