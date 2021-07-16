«Мирная миссия-2021»: военнослужащие стран-членов ШОС проведут масштабные совместные учения

Более четырех тысяч военнослужащих примут участие в совместных военных антитеррористических командно-штабных учениях (СВАКШУ) государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) «Мирная миссия-2021», которые пройдут на полигоне Донгуз в Оренбургской области. Военнослужащие совместно отработают задачи по подготовке и проведению антитеррористической операции коалиционной группировкой войск государств-членов ШОС.

Накануне в Оренбурге завершился финальный раунд консультаций, в которых принимали участие военные делегации всех восьми государств - членов ШОС: Индии, Казахстана, Китайской Народной Республики, Киргизии, Пакистана, России, Таджикистана и Узбекистана. Согласно итоговому протоколу, учения «Мирная миссия-2021» пройдут с 11 по 25 сентября 2021 года. Военнослужащие Китайской Народной Республики и Республики Казахстан на учениях будут использовать свою военную технику, представители других государств получат технику от российской стороны.

Также в ходе совместной работы участники посетили полигон Донгуз, где провели рекогносцировку мест проведения практических действий, осмотрели территорию для размещения личного состава. В учениях будет задействована авиация, в частности, вертолеты МИ-8, самолеты-разведчики СУ-24МР, истребители бомбардировщики СУ-34 и военно-транспортные самолеты Ил-76.