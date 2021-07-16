Путин назначил нового заместителя главы МВД
Российский лидер Владимир Путин подписал указ о назначении начальника Главного управления по контролю за оборотом наркотиков генерал-лейтенанта полиции Андрея Храпова на должность замминистра внутренних дел.
Соответствующий документ опубликован в пятницу на официальном портале правовой информации.
«Назначить генерал-лейтенанта полиции Храпова Андрея Ивановича заместителем министра внутренних дел, освободив его от занимаемой должности», - сказано в документе.
Руководителем ГУНК МВД Храпов был с апреля 2016 года.
Этим же указом Путин освободил от должности заместителя министра внутренних дел был генерал-полковника полиции Михаила Ваничкина.
В мае этого года президент России Владимир Путин подписал указ о назначении генерал-майора юстиции Сергея Горяйнова на должность заместителя председателя Следственного комитета РФ.
Ранее эту должность занимала генерал-полковник юстиции Елена Леоненко.