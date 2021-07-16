В стране и мире Путин назначил нового заместителя главы МВД Виктория Ивашечкина Президент освободил от должности заместителя министра внутренних дел генерал-полковника полиции Михаила Ваничкина. © Фото: kremlin.ru Читайте нас на: Российский лидер Владимир Путин подписал указ о назначении начальника Главного управления по контролю за оборотом наркотиков генерал-лейтенанта полиции Андрея Храпова на должность замминистра внутренних дел. Соответствующий документ опубликован в пятницу на официальном портале правовой информации. «Назначить генерал-лейтенанта полиции Храпова Андрея Ивановича заместителем министра внутренних дел, освободив его от занимаемой должности», - сказано в документе. Руководителем ГУНК МВД Храпов был с апреля 2016 года. Этим же указом Путин освободил от должности заместителя министра внутренних дел был генерал-полковника полиции Михаила Ваничкина. В мае этого года президент России Владимир Путин подписал указ о назначении генерал-майора юстиции Сергея Горяйнова на должность заместителя председателя Следственного комитета РФ. Ранее эту должность занимала генерал-полковник юстиции Елена Леоненко. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика