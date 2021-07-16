Путин поручил правительству разработать программу медицинской реабилитации

Президент России Владимир Путин поручил доложить ему о разработке программы развития медицинской реабилитации на 2021-2026 годы. На реализацию программы из бюджета выделят 100 миллиардов рублей.

Соответствующие поручения опубликованы на сайте Кремля.

«Правительству РФ обеспечить: с учетом ранее данных поручений разработку и реализацию программы развития медицинской реабилитации на 2021 – 2026 годы», – говорится в документе.

Отмечается, что 60 миллиардов на реализацию в 2021 – 2024 годах, остальное – позднее.

Доложить об исполнении поручения необходимо до 15 августа 2021 года. Далее необходимо докладывать раз в полгода.

Поручения отданы президентом по итогам его участия в XX съезде партии «Единая Россия».