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Страж северных морей: что можно сказать о мощи ракетного крейсера «Маршал Устинов»

Тимур Шерзад
Роман Закурдаев
18:10 16.07.2021
Крейсер прибыл в Петербург для участия в Главном военно-морском параде на день ВМФ. А после его ждет очередной поход за тысячи морских миль. Вместе с группой боевых кораблей Северного флота «Маршал Устинов» вернется в родную гавань Североморска.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В День ВМФ на Кронштадтском рейде выстроится отдельная парадная линия. В ней займут место те корабли, которым в Неве тесновато. В том числе и ракетный крейсер «Маршал Устинов». Заслуженный ветеран после капитального ремонта и модернизации по-прежнему остается гордостью Северного флота. Именно он возглавил отряд кораблей, прибывших из Североморска для участия в Главном-военно морском параде. На борту гигантского крейсера побывал Роман Закурдаев.

Волнение в Финском заливе. Быстроходна лодка с трудом подходит к забортному трапу ракетного крейсера «Маршал Устинов».

Журналистам дают всего несколько часов, чтобы хотя бы частично познакомиться с этим океанским исполином.

«Северный страж стоит на рейде в Финском залива в отдельном районе - в 15 морских милях от Кронштадта. Из ближайших соседей только большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков"», - прокомментировал корреспондент «Звезды» Роман Закурдаев. 

Оба боевых корабля Северного флота уже опытные участники главного военно-морского парада.

На ходовом командном посту несут дежурство вахтенные офицеры. Штурман крейсера Константин Панов снова и снова прокладывает курс на 92,5 градуса. Это точка выхода к парадной трибуне в Кронштадте. «Маршал Устинов» пойдет в едином строю с почти двумя десятками боевых кораблей.

Специально к параду корабль приводят в порядок. Только чтобы обновить одну лишь площадку для палубного вертолета Ка-27, понадобиться 25 литров зеленой краски. В штатном порядке проверяют и готовность вооружения.

«На борту "Маршал Устинов" несет грозное вооружение. Вот, например, артиллерийская установка АК-130 для поражения морских надводных и воздушных целей. Дальность полета снарядов - до 30 километров. И это далеко не вся ударная мощь крейсера», - отметил корреспондент «Звезды» Роман Закурдаев.  

«Маршал Устинов» - ветеран Северного флота. Но при этом корабль постоянно модернизируется. Кроме вооружения, здесь обновили всю внутреннюю начинку, радиолокационные станции и средства радиоэлектронной борьбы. Они позволяют сделать корабль невидимым для средств наведения противника.

Крейсер ждет очередной поход за тысячи морских миль сразу после парада в Петербурге. Вместе с группой боевых кораблей Северного флота «Маршал Устинов» вернется в родную гавань Североморска.

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