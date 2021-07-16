АПЛ Северного флота испытали вооружение в присутствии кораблей и самолетов НАТО
Испытания проводились на предельных глубинах, подводников страховал аварийно-спасательный отряд Северного флота - спасательное судно «Георгий Титов» и спасательный буксир «Николай Чикер».
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Экипажи атомных подлодок Северного флота успешно испытали вооружение на предельной глубине в Баренцевом и Норвежском морях.
Были отработаны задачи на предельных для большинства современных субмарин глубинах.
В это время подводников страховал аварийно-спасательный отряд Северного флота - спасательное судно «Георгий Титов» и спасательный буксир «Николай Чикер».
В районе глубоководных испытаний было зафиксировано присутствие кораблей военно-морских сил стран НАТО. Альянс обозначал присутствие и в воздухе - ежедневно там находилось до 10 патрульных самолетов.