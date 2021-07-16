Телеканал «Звезда» на facebook
Армия Армия Армия

АПЛ Северного флота испытали вооружение в присутствии кораблей и самолетов НАТО

Тимур Шерзад
16:38 16.07.2021
Испытания проводились на предельных глубинах, подводников страховал аварийно-спасательный отряд Северного флота - спасательное судно «Георгий Титов» и спасательный буксир «Николай Чикер».
АПЛ Северного флота испытали вооружение в присутствии кораблей и самолетов НАТО
© Фото: Минобороны России
Читайте нас на:

Экипажи атомных подлодок Северного флота успешно испытали вооружение на предельной глубине в Баренцевом и Норвежском морях. 

Были отработаны задачи на предельных для большинства современных субмарин глубинах. 

В это время подводников страховал аварийно-спасательный отряд Северного флота - спасательное судно «Георгий Титов» и спасательный буксир «Николай Чикер».

В районе глубоководных испытаний было зафиксировано присутствие кораблей военно-морских сил стран НАТО. Альянс обозначал присутствие и в воздухе - ежедневно там находилось до 10 патрульных самолетов. 
 

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
16:55 В стране и мире
Видео
Спасатель объяснил, почему при жесткой посадке в Томской области Ан-28 оказался на «спине»
14:59 В стране и мире
Власти Москвы разъяснили порядок работы ночных заведений с 19 июля
12:31 Армия
Видео
Минобороны: источник DDoS-атаки на сайт оборонного ведомства РФ находился за рубежом
12:26 В стране и мире
Верховная рада назначила нового главу МВД Украины
10:25 ОПК
Видео
Легкий плавающий танк «Спрут-СДМ1» испытали в Черном море
Популярное
За семью чехлами: опубликовано фото новейшего самолета для МАКС-2021
Юрист объяснила, кого ждет повышение пенсий с 1 августа
Кардиолог назвал лучшие продукты для снижения давления
Видео
Шойгу оценил «шведский стол» в столовой мотострелковой дивизии под Ростовом
Биохимик назвала опасную для питья воду
Видео
Исследователь раскрыл тайну неизвестных улик по делу о гибели группы Дятлова
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.