В Германии ввели режим военной катастрофы из-за наводнений

Режим военной катастрофы объявлен на западе Германии из-за масштабных наводнений. Об этом сообщил представитель Министерства обороны страны на брифинге в Берлине.

Решение принято главой ведомства Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

«Это значит, что инстанции, принимающие решения, будут вынесены вперед, точнее именно туда, где они необходимы», – цитирует представителя ведомства РИА Новости.

Так, командир подразделения теперь может на месте решить, будет ли предоставлена бронированная машина для эвакуации, военный грузовик или генератор, уточнили в министерстве. По данным ведомства, в устранении последствий стихийного бедствия участвуют 850 солдат бундесвера.

Количество жертв потопов в Германии уже превысило 100 человек. По данным СМИ, пропавшими без вести числятся более тысячи человек. В населенных пунктах размыты дороги и разрушены мосты, из-за этого некоторые из них остались отрезаны от цивилизации. Проводится эвакуация местных жителей, в округе Рейн-Эрфт объявили режим чрезвычайной ситуации.