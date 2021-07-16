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США и ФРГ запустили партнерскую программу по энергетике для поддержки Украины

Ян Брацкий
03:15 16.07.2021
Ключевым вопросом в совместной деятельности США и ФРГ станет обеспечение энергетической безопасности.
США и ФРГ запустили партнерскую программу по энергетике для поддержки Украины
© Фото: pixabay
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Власти США и Германии заявили о решении запустить программу партнерства по климату и энергетике. Инициатива направлена на поддержку развивающихся экономик, в том числе Украины и стран Центральной Европы. С таким заявлением вступил глава Белого дома Джо Байден на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

«И сегодня мы запускаем партнерство по климату и энергетике, чтобы поддержать энергетическую безопасность и развитие технологий устойчивой энергетики в развивающихся экономиках, в том числе в Центральной Европе и на Украине», - цитирует ТАСС заявление американского лидера.

В свете этих договоренностей, Вашингтон и Берлин намерены рассматривать практические совместные меры для укрепления энергетической безопасности Европы и Украины.

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