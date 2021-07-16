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В Кремле назвали условие одобрения иностранных вакцин в России

Анна Назайкина
14:13 16.07.2021
Ранее Дмитрий Песков выразил надежду на то, что РФ и ЕС удастся достичь взаимного признания вакцин от коронавирусной инфекции.
В Кремле назвали условие одобрения иностранных вакцин в России
© Фото: Nikolay Gyngazov, Global Look Press
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Проблема непризнания российских препаратов для вакцинации от COVID-19 существует, для одобрения иностранных вакцин от коронавируса необходимы встречные действия со стороны западных стран. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Ну конечно, здесь необходимо встречное движение. Мы не можем просто ставить наших граждан, которые также испытывают большие проблемы при путешествиях заграницу, в дискриминированное положение», - сказал представитель Кремля.

Накануне, 15 июля, в Кремле выразили надежду на то, что России и Европейскому союзу удастся прийти к положительным результатам в диалоге, посвященному вопросу взаимного признания вакцин от коронавирусной инфекции.

Тогда Песков отмечал, что препараты для иммунизации россиян поставляются в субъекты регулярно, россиянам предоставляется возможность выбрать одну из четырех вакцин, поэтому вопрос о возможности допуска на российский рынок зарубежных вакцин пока не обсуждает.

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