Высший пилотаж: «Стрижи» и «Русские Витязи» показали программу, с которой выступят на МАКС-2021

Пилотажные группы «Стрижи» и «Русские Витязи» показали журналистам новую летную программу, с которой они будут выступать на авиакосмическом салоне МАКС-2021. Фигуры высшего пилотажа летчики выполняют на новейших многоцелевых истребителях, их используют на максимуме возможностей.

Погода после грозового фронта и проливных дождей, прошедших накануне, наладилась и в почти безоблачное небо над авиабазой Кубинка истребители уходят, чтобы отработать элементы своей программы для демонстрационной части авиакосмического салона МАКС, который уже через три дня стартует в подмосковном Жуковском.

Выступление пилотажных групп на МАКС это, конечно, шоу для зрителей, но в первую очередь - это демонстрация возможностей российской авиатехники. Летчики выполняют элементы, которые дают максимально полное представление о том, на что действительно способны эти боевые машины при умелом обращении с ними. Именно благодаря такой демонстрации потенциальные зарубежные покупатели смогут оценить их лучше всего.

В этом году будет новая летная программа с многочисленными перестроениями. Летчики пилотажной группы «Стрижи» в составе шести экипажей на истребителях МиГ-29 демонстрируют такие фигуры высшего пилотажа, как «звезда», «конверт», «стрела», «пирамида», «самолет», «синхронные бочки».

«Русские Витязи» отрабатывают фигуры высшего пилотажа на новейших многоцелевых истребителях Су-35. На них они пересели не так давно. Ранее они выступали на Су-27 и Су-30.

Су-35 - самолет поколения 4++. Он один из основных в наших ВКС, стоит на вооружении армии Китая и благодаря своим возможностям, близким к самолетам 5-го поколения, имеет богатый экспортный потенциал. Его раскрытие - это одна из целей авиасалона МАКС.