Сайт Минобороны России функционирует в штатном режиме

Официальный сайт Минобороны России в сети Интернет функционирует в штатном режиме и полностью доступен для пользователей с 12 часов 25 минут по московскому времени.

Специалисты Службы компьютерной безопасности оборонного ведомства успешно нейтрализовали продолжающуюся DDoS-атаку. Ее интенсивность не претерпела существенных изменений.

Нарушений в работоспособности программно-технической инфраструктуры и системы безопасности сайта Минобороны России не допущено.