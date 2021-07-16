Сайт Минобороны России функционирует в штатном режиме
Специалисты Службы компьютерной безопасности обронного ведомства успешно нейтрализовали продолжающуюся DDoS-атаку. Ее интенсивность не претерпела существенных изменений.
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Официальный сайт Минобороны России в сети Интернет функционирует в штатном режиме и полностью доступен для пользователей с 12 часов 25 минут по московскому времени.
Специалисты Службы компьютерной безопасности оборонного ведомства успешно нейтрализовали продолжающуюся DDoS-атаку. Ее интенсивность не претерпела существенных изменений.
Нарушений в работоспособности программно-технической инфраструктуры и системы безопасности сайта Минобороны России не допущено.