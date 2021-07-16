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Атомный подводный крейсер «Владимир Мономах» вернулся на Камчатку из дальнего похода

Тимур Шерзад
13:38 16.07.2021
В декабре прошлого года экипаж подлодки выполнил залповый пуск четырех межконтинентальных баллистических ракет «Булава» из акватории Охотского моря по полигону Чижа в Архангельской области, успешно поразив все цели.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России
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На Камчатку после завершения длительного похода вернулся «Владимир Мономах».   

Атомный подводный крейсер стратегического назначения торжественно встречали на пирсе главной базы подводных сил Тихоокеанского флота. Сразу после схода на берег наиболее отличившиеся моряки-подводники получили ведомственные награды.

В декабре прошлого года экипаж подлодки выполнил залповый пуск четырех межконтинентальных баллистических ракет «Булава» из акватории Охотского моря по полигону Чижа в Архангельской области, успешно поразив все цели.

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