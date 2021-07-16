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Минобороны: источник DDoS-атаки на сайт оборонного ведомства РФ находился за рубежом

Андрей Аркадьев
12:31 16.07.2021
В настоящее время сайт оборонного ведомства работает нормально.
Минобороны: источник DDoS-атаки на сайт оборонного ведомства РФ находился за рубежом
© Фото: Минобороны России
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Сайт Министерства обороны России перестал полноценно работать для части пользователей после хакерской атаки, сообщает военное ведомство.

«Около 10 утра официальный сайт Минобороны России в сети "Интернет" подвергся DDoS-атаке, в результате которой часть пользователей может испытывать трудности с доступом к его содержимому», - говорится в сообщении.

Службой компьютерной безопасности военного ведомства реализуются мероприятия по нейтрализации негативного воздействия для обеспечения доступа к сайту всех интернет-пользователей.

Никаких нарушений в работоспособности программно-технической инфраструктуры сайта не допущено. Источник атаки находится за рубежом, добавили в ведомстве.

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