Армия Минобороны: источник DDoS-атаки на сайт оборонного ведомства РФ находился за рубежом Андрей Аркадьев В настоящее время сайт оборонного ведомства работает нормально. © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Сайт Министерства обороны России перестал полноценно работать для части пользователей после хакерской атаки, сообщает военное ведомство. «Около 10 утра официальный сайт Минобороны России в сети "Интернет" подвергся DDoS-атаке, в результате которой часть пользователей может испытывать трудности с доступом к его содержимому», - говорится в сообщении. Службой компьютерной безопасности военного ведомства реализуются мероприятия по нейтрализации негативного воздействия для обеспечения доступа к сайту всех интернет-пользователей. Никаких нарушений в работоспособности программно-технической инфраструктуры сайта не допущено. Источник атаки находится за рубежом, добавили в ведомстве. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика