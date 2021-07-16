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Более тысячи человек пропали после масштабного наводнения в Германии

Ян Брацкий
02:01 16.07.2021
Потопы вызваны интенсивными дождями в федеральных землях Германии Рейнланд-Пфальц и Северный Рейн-Вестфалия.
Более тысячи человек пропали после масштабного наводнения в Германии
© Фото: Jochen Tack via www.imago-images globalookpress
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Более тысячи человек числятся пропавшими без вести в результате масштабного наводнения в округе Арвайлер на западе Германии. Поисково-спасательная операция не прекращается ни на минуту, на розыск пропавших брошены значительные силы.

«В настоящее время исходим из того, что есть около 1,3 тыс. пропавших», - сообщает немецкое издание Focus со ссылкой на местные властей.

Стихия разбушевалась в ночь на 15 июля, когда мощные потоки воды смыли шесть домов в городе Айфель. Общее количество погибших выросло до 58 человек.

Потопы вызваны интенсивными дождями в федеральных землях Германии Рейнланд-Пфальц и Северный Рейн-Вестфалия. Повсюду затоплены улицы и многочисленные разрушения. По данным метеорологов, циклон Бернд, принесший сильную непогоду, будет действовать в Европе еще около суток.

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