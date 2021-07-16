Минобороны отправит в Хакасию мобильный госпиталь на 100 коек

Министерство обороны РФ развернет в Хакасии мобильный госпиталь на 100 коек для помощи региону в борьбе с коронавирусом, сообщает военное ведомство в пятницу.

«Министром обороны Российской Федерации генералом армии Сергеем Шойгу по обращению главы Республики Хакасия Валентина Коновалова принято решение о направлении мобильного госпиталя на 100 койко-мест соединения Центрального военного округа из Челябинской области для оказания помощи в лечении заболевших коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении.

Группировку сил и средств с 67 военными медиками перебросят в Абакан. Госпиталь планируется развернуть к 17 июля. Кроме того, самолеты военно-транспортной авиации доставят в Абакан медицинский кислород для медучреждений.