Телеканал «Звезда» на facebook
Армия Армия Армия

Минобороны отправит в Хакасию мобильный госпиталь на 100 коек

Андрей Аркадьев
11:39 16.07.2021
Решение принято министром обороны РФ Сергеем Шойгу после обращения главы республики Валентина Коновалова.
Минобороны отправит в Хакасию мобильный госпиталь на 100 коек
© Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"
Читайте нас на:

Министерство обороны РФ развернет в Хакасии мобильный госпиталь на 100 коек для помощи региону в борьбе с коронавирусом, сообщает военное ведомство в пятницу.

«Министром обороны Российской Федерации генералом армии Сергеем Шойгу по обращению главы Республики Хакасия Валентина Коновалова принято решение о направлении мобильного госпиталя на 100 койко-мест соединения Центрального военного округа из Челябинской области для оказания помощи в лечении заболевших коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении.

Группировку сил и средств с 67 военными медиками перебросят в Абакан. Госпиталь планируется развернуть к 17 июля. Кроме того, самолеты военно-транспортной авиации доставят в Абакан медицинский кислород для медучреждений.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.