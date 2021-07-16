Турецкая береговая охрана обстреляла катер Кипра

Корабль береговой охраны Кипра был обстрелян турецкой береговой охраной. Инцидент произошел ранним утром сегодня, 16 июля, в районе Тиллирия на северо-западе острова. Об этом сообщает кипрское агентство CNA.

«Серьезная провокация турецкой береговой охраны, открывшей огонь по катеру береговой охраны Республики Кипр, осуществлявшему регулярное патрулирование. По данным полиции, около 3.30 маленькое судно с тремя членами экипажа морской полиции и береговой охраны во время регулярного патрулирования для борьбы с нелегальной иммиграцией из Турции заметило катер турецкой береговой охраны на расстоянии 11 морских миль от порта Като Пиргос», - говорится в сообщении.

По данным СМИ, турецкая береговая охрана произвела четыре предупредительных выстрела. В свою очередь, кипрское радио RIK сообщает, что турецкая береговая охрана преследовала кипрское судно до его захода в порт.

Представитель Минобороны Кипра Христос Пиерис подтвердил RIK информацию об инциденте, назвав его серьезным. Он уточнил, что Кипр патрулирует прибрежные районы, чтобы справиться с потоками мигрантов из Турции.

В апреле этого года по инициативе генерального секретаря ООН Антониу Гуттериша в Женеве прошла неформальная пятисторонняя встреча с участием лидеров двух общин Кипра, а также Греции, Турции и Великобритании: трех государств - гарантов независимости, территориальной целостности и безопасности острова. По итогам переговоров Гуттериш заявил, что участники не смогли найти общих основ для возобновления прямых переговоров по урегулированию кипрского вопроса.

Кипр фактически разделен между греческой и турецкой общинами с 1974 года после вооруженного вторжения Турции, которое было спровоцировано попыткой присоединения острова к Греции. Турецкие военные оккупировали 37% территории острова и в 1983 году на оккупированной части провозгласили Турецкую Республику Северного Кипра (ТРСК), которую признала только Турция.